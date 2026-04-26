26 апреля, 13:39

Мэр Москвы

Собянин: подготовка к новому отопительному сезону закончится до 1 сентября

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве завершится до 1 сентября, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, к августу комплекс городского хозяйства приведет в порядок свыше 74 тысяч зданий: жилых домов, соцобъектов и объектов экономики. Специалисты проведут профилактические осмотры, отремонтируют инженерные системы, оборудование котельных, тепловые пункты, объекты большой энергетики, водопроводные сети и магистрали.

Градоначальник напомнил, что минувшая зима в столице была снежной и довольно холодной. В городе выпало около 3 метров снега – почти в 2 раза больше климатической нормы. При этом самые обильные снегопады прошли в начале года.

Однако столичные энергетические и коммунальные компании хорошо подготовились к холодам, поэтому все системы жизнеобеспечения работали штатно даже при пиковых нагрузках, подчеркнул Собянин.

"Так, 3 февраля в московской энергосистеме был обновлен исторический рекорд электропотребления – максимальная нагрузка составила 21 126 мегаватт", – отметил глава города.

Более того, московские службы обеспечили работу более 4,3 тысячи объектов зимнего отдыха: катков, лыжных трасс, горнолыжных склонов и универсальных площадок, заключил Собянин.

Ранее он рассказал, что отопительный сезон в столице длится около 230 дней, что является одним из самых долгих среди мировых мегаполисов. Специалисты обеспечивают отоплением и горячей водой тысячи объектов, также к теплоснабжению каждый год подключают сотни новых зданий.

мэр МосквыгородЖКХ

