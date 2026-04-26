Депутат ГД Попов передал активистам технику для создания средств защиты бойцам СВО

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов передал волонтерам столичного района Кунцево оборудование, используемое для изготовления защитных изделий бойцам СВО.



"Каждая вещь, которую изготавливают в тылу, нужна солдатам. Я сам не раз доставлял гуманитарную помощь в зону СВО и знаю, как такие защитные средства помогают бойцам", – сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что новая техника на производстве активистов ускорит производство противотепловизорных накидок, плащей и сетей, а также принесет пользу на передовой.

Оборудование получили волонтеры филиала "Молодогвардеец" добровольческой организации "Золотые руки Ангела". Активисты создают средства защиты для участников спецоперации и маскировочные сети, а также собирают гуманитарные грузы.

Благодаря новой технике в швейном цехе увеличится выпуск новой разработки – противотепловизорных маскировочных средств. По словам Попова, отправка первой партии в зону СВО запланирована на май.

Поддержка бойцов спецоперации в Москве выстроена системно, и важную роль в этой работе играют некоммерческие организации (НКО). В настоящее время в столице более 60 НКО оказывают помощь участникам СВО и их родным.

Кроме того, значительный вклад вносят волонтерские объединения на местах. Например, в 2025 году организации Западного административного округа отправили военным и жителям исторических регионов РФ около 300 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничных территорий 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирали исходя из пожеланий военных и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могли все желающие.