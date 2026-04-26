26 апреля, 14:50

Общество

Депутат ГД Попов передал активистам технику для создания средств защиты бойцам СВО

Фото: /Ольга Нуромская

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов передал волонтерам столичного района Кунцево оборудование, используемое для изготовления защитных изделий бойцам СВО.

"Каждая вещь, которую изготавливают в тылу, нужна солдатам. Я сам не раз доставлял гуманитарную помощь в зону СВО и знаю, как такие защитные средства помогают бойцам", – сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что новая техника на производстве активистов ускорит производство противотепловизорных накидок, плащей и сетей, а также принесет пользу на передовой.

Оборудование получили волонтеры филиала "Молодогвардеец" добровольческой организации "Золотые руки Ангела". Активисты создают средства защиты для участников спецоперации и маскировочные сети, а также собирают гуманитарные грузы.

Благодаря новой технике в швейном цехе увеличится выпуск новой разработки – противотепловизорных маскировочных средств. По словам Попова, отправка первой партии в зону СВО запланирована на май.

Поддержка бойцов спецоперации в Москве выстроена системно, и важную роль в этой работе играют некоммерческие организации (НКО). В настоящее время в столице более 60 НКО оказывают помощь участникам СВО и их родным.

Кроме того, значительный вклад вносят волонтерские объединения на местах. Например, в 2025 году организации Западного административного округа отправили военным и жителям исторических регионов РФ около 300 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничных территорий 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирали исходя из пожеланий военных и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могли все желающие.

обществогород

