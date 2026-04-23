Депутат ГД Разворотнева наградила лауреатов премии "Мы рядом" за поддержку участников СВО

Депутат ГД Светлана Разворотнева наградила лауреатов премии "Мы рядом", активистов и представителей общественных объединений, которые поддерживают участников СВО и жителей новых регионов России.

"Когда мы говорим о волонтерстве на уровне района, мы говорим о конкретных людях – наших соседях, друзьях, родных, коллегах. Сегодня мы наградили тех, кто сплачивает вокруг себя большое количество неравнодушных людей для помощи бойцам СВО", – добавила парламентарий.

Премия была организована благотворительным фондом "Мы рядом" из столичного района Нагатино-Садовники. Разворотнева добавила, что люди становятся огромной силой, когда объединяются ради доброго дела.

Фонд был создан летом 2024 года. За это время активисты направили порядка 40 партий гуманитарных грузов на передовую. Также к работе подключились представители социальных и коммерческих организаций, общественные советники, ветераны, молодежь и жители района, округа Москвы.

Ранее сообщалось, что активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничья 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирают исходя из пожеланий военнослужащих и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могут все желающие. Пункты приема открыты во всех 12 столичных округах.

