24 апреля, 11:33

Оператор "Ловител" предоставил доступ к инфраструктуре домов "ПИК" для других операторов

Оператор "Ловител" открыл доступ к инфраструктуре в домах застройщика "ПИК" для других провайдеров. Соответствующее требование выдала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания создала и опубликовала на своем официальном сайте правила предоставления доступа к кабельной канализации, которые определяют условия для размещения сетей других операторов связи на инфраструктуре "Ловител" за обоснованную плату.

В службе также напомнили, что ранее управляющие компании "ПИК" рассмотрели 330 заявок от операторов на размещение их сетей в жилых комплексах застройщика. Были проведены совместные осмотры жилья и предоставлена техническая документация.

"Доступ в кабельную канализацию "Ловител" позволит операторам разработать проекты монтажа сетей связи в домах "ПИК" и направить их на рассмотрение управляющим компаниям. Для граждан это означает расширение выбора операторов связи в многоквартирных домах", – добавили в ФАС.

Ведомство предписало нарушившей антимонопольное законодательство группе "ПИК" допускать других интернет-провайдеров к размещению сетей в многоквартирных домах в декабре 2025 года. В ФАС подчеркивали, что действия группы ущемляли интересы жильцов и операторов связи.

Ранее эксперты спрогнозировали рост цен на интернет в России. Причин для такого развития событий множество, но наиболее очевидными сейчас кажутся последние решения регулирующих органов и законодателей, касающиеся VPN-сервисов, а также заметный рост популярности данных платформ.

В качестве еще одной из причин специалисты называли тройное повышение стоимости Китаем оптоволокна для России.

