В Госдуме раскритиковали ограничения домашнего интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Инициативы по ограничению скорости домашнего интернета или доступа к нему могут нанести удар по экономике и социальному спокойствию в России. Об этом изданию "Абзац" заявил депутат Госдумы Александр Ющенко.

Ранее появилась информация, что оператор "Дом.ру" начал тестировать в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре ограничения скорости для проводных абонентов, которые потребляют избыточные объемы трафика. Утверждалось, что это происходит на фоне перехода пользователей мобильного интернета на фиксированную связь.

В самой компании ситуацию связали с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что действиям провайдера будет дана оценка на предмет экономической и технологической обоснованности.

Ограничения интернета Ющенко назвал неправильными. По его словам, россияне платят за интернет, чтобы "он летал".

"Если он будет грузиться по полчаса, то кому он нужен? Многие работодатели поручили сотрудникам работать удаленно. Многие пользуются интернетом, чтобы вести свою деятельность, проводят совещания по ВКС (видеоконференцсвязи. – Прим. ред.). Здесь, я думаю, это как минимум глупость, как максимум – диверсия", – высказался парламентарий.

Депутат указал, что попытки искусственно снизить качество услуг могут быть восприняты как неоправданное давление на потребителей, которые уже оплачивают связь по рыночным ценам. Кроме того, интернет стал неотъемлемой частью граждан, через него проходит "вся бытовая история", поэтому испытывать настроение людей на прочность таким образом нельзя, подчеркнул собеседник издания.

"Люди платят за интернет по тарифам, которые во многом не всегда достаточно низкие, а зачастую очень высокие. Я не понимаю, почему необходимо ограничивать", – заключил Ющенко.

До этого Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов сотовой связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. При этом компании освобождаются от ответственности перед клиентами, если сбои в работе были вызваны выполнением предписаний ведомства.