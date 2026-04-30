Глава FIFA Инфантино заявил, что сборная Ирана выступит на ЧМ 2026 года

Сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на конгрессе организации.

Он подчеркнул, что по плану турниры организуют на территории США.

"Причина проста: нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе. Вот в чем наша ответственность. Мир объединяется футболом", – пояснил Инфантино.

В начале марта иранская сборная отказалась от участия в ЧМ, так как он пройдет не только на территории Канады и Мексики, но и в Соединенных Штатах, которые в конце февраля начали совместную с Израилем военную операцию против Исламской Республики.

Спустя время министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допустил участие спортсменов в соревновании при согласии FIFA перенести матчи в другие страны. Позднее он дополнил условие обеспечением безопасности иранских игроков.