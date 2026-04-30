Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

30 апреля, 20:54

Спорт

Глава FIFA Инфантино заявил, что сборная Ирана выступит на ЧМ 2026 года

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщил глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на конгрессе организации.

Он подчеркнул, что по плану турниры организуют на территории США.

"Причина проста: нам нужно объединяться, чтобы люди были вместе. Вот в чем наша ответственность. Мир объединяется футболом", – пояснил Инфантино.

В начале марта иранская сборная отказалась от участия в ЧМ, так как он пройдет не только на территории Канады и Мексики, но и в Соединенных Штатах, которые в конце февраля начали совместную с Израилем военную операцию против Исламской Республики.

Спустя время министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допустил участие спортсменов в соревновании при согласии FIFA перенести матчи в другие страны. Позднее он дополнил условие обеспечением безопасности иранских игроков.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
спортполитиказа рубежом

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

