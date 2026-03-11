Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в ЧМ-2026

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Об этом в эфире телеканала TV2 заявил министр спорта Исламской Республики Ахмад Доньямали.

По его словам, такое решение было принято в том числе в связи с тем, что правительство США убило верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В текущих условиях сборная не будет участвовать в чемпионате мира.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона, расположенные в регионе.

В результате в начале марта погиб Хаменеи. Позднее Совет экспертов Ирана объявил, что единогласно избрал сына убитого аятоллы, Моджтабы Хаменеи, новым верховным лидером.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал смерть Хаменеи единственным шансом для иранского народа "вернуть свою страну". Вместе с тем он заявил, что бомбардировки в Иране будут продолжаться "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке".

