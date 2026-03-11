Форма поиска по сайту

11 марта, 18:20

Экономика

ЦБ спрогнозировал разовый всплеск инфляции в октябре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России ожидает разового всплеска инфляции в октябре с учетом запланированной индексации тарифов на коммунальные услуги. Об этом в эфире радио РБК заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

По его словам, рост уже заложен в прогнозе регулятора.

"Когда мы говорим о том, что инфляция на этот год сложится в таком-то диапазоне, это предполагает в том числе, что в октябре мы увидим разовый всплеск текущих темпов роста", – пояснил Ганган.

Глава департамента также подчеркнул, что у Центробанка есть все возможности для того, чтобы инфляция вернулась в устойчивой части к 4% в середине 2026 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ. Изменения необходимы в целях обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги.

"Новости дня": размер платы за ЖКУ предложили заморозить на два года

