Мошенники начали обманывать россиян под предлогом покупки MacBook Neo

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

С начала марта в Сети выявили свыше 60 фейковых сайтов, на которых якобы продают ноутбук MacBook Neo. Об этом "Газете.ру" сообщили в пресс-службе одной из компаний по управлению цифровыми рисками.

Как уточняют эксперты, аферисты проявили наибольшую активность в дни презентации ноутбука и старта официальных продаж. Сайты предлагают оформить заказ и приобрести новую модель.

Отмечается, что MacBook Neo привлекает внимание за счет небольшой цены и доступности для студентов и школьников. В связи с этим жертвами злоумышленников могут стать молодые люди.

На мошенническом сайте пользователя просят ввести данные банковской карты либо открыть ссылку для совершения оплаты. В итоге деньги списываются со счета, но товар человек не получает.

В компании рекомендовали пользователям обращать внимание на адреса сайтов, не вестись на подозрительно низкие цены и приобретать технику на официальных ресурсах.

Apple представила первый бюджетный ноутбук MacBook Neo 4 марта. Он имеет 8 гигабайтов оперативной памяти и встроенный накопитель на 256 или 512 гигабайтов. В старшей версии также есть Touch ID.

Дисплей гаджета размером 12,9 дюйма работает на частоте 60 герц и не имеет выреза-"челки", как в более дорогих моделях. Яркость дисплея составляет 500 нит.

