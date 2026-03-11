Форма поиска по сайту

11 марта, 19:23

Политика
NYT: расследование установило ответственность США за удар по школе в Иране

США ответственны за удар по школе в Иране – СМИ

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

США ответственны за удар по начальной школе для девочек в иранском Минабе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на предварительные итоги расследования инцидента, которое проводили американские военные.

Указывается, что удар был нанесен по объекту из-за проблем с целеуказанием, в том числе в связи с предоставлением разведывательным управлением Минобороны США старых сведений. Издание уточняет, что для атаки использовалась ракета Tomahawk.

Школа для девочек в Минабе была разрушена в результате удара, который был нанесен в ходе военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В результате погибли 175 человек, в том числе школьницы, их родители и учителя. Еще 95 человек получили ранения.

Изначально госсекретарь США Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о причастности страны к этой атаке. Он подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу. Американский лидер Дональд Трамп указывал, что за произошедшем стоит сам Иран.

Однако спустя время СМИ заявили, что личности людей, причастных к удару по учреждению, уже установлены. В частности, были идентифицированы пилоты, участвовавшие в операции, и авиабаза, откуда они вылетели, а также страна их происхождения. Выяснилось, что найденные на месте удара обломки ракеты имеют маркировку боеприпаса США.

Иранские военные нанесли удары по двум судам, которые могут быть связаны с Израилем и США

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

