08 марта, 10:38Политика
Трамп обвинил Тегеран в ударе по школе в иранском Минабе
Фото: whitehouse.gov
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что за атакой на школу для девочек на юге Ирана стоит сам Тегеран.
"Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном", – сказал он журналистам.
Поддержал его и глава Пентагона Пит Хегсет, подчеркнув, что "только Иран наносит удары по гражданским".
Школа подверглась атаке в рамках начавшейся 28 февраля совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В результате погибли 168 учениц. Их похоронили на юге Исламской Республики.
Изначально американский госсекретарь Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о причастности Штатов к этой атаке. Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу, и заверил, что Пентагон проведет расследование.
Однако спустя время СМИ заявили, что личности людей, замешанных в ударе по образовательному учреждению, установлены. В частности, были идентифицированы пилоты, участвовавшие в операции, и авиабаза, откуда они вылетели, а также страна их происхождения.