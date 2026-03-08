График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 10:38

Политика

Трамп обвинил Тегеран в ударе по школе в иранском Минабе

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что за атакой на школу для девочек на юге Ирана стоит сам Тегеран.

"Исходя из того, что я видел, это было сделано Ираном", – сказал он журналистам.

Поддержал его и глава Пентагона Пит Хегсет, подчеркнув, что "только Иран наносит удары по гражданским".

Школа подверглась атаке в рамках начавшейся 28 февраля совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В результате погибли 168 учениц. Их похоронили на юге Исламской Республики.

Изначально американский госсекретарь Марко Рубио не смог внятно ответить на вопрос о причастности Штатов к этой атаке. Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон не стал бы намеренно атаковать школу, и заверил, что Пентагон проведет расследование.

Однако спустя время СМИ заявили, что личности людей, замешанных в ударе по образовательному учреждению, установлены. В частности, были идентифицированы пилоты, участвовавшие в операции, и авиабаза, откуда они вылетели, а также страна их происхождения.

