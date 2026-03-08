Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из страны. Первые пассажирские рейсы отправились из аэропорта Бен-Гурион, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гавани.

"Аэропорт частично возобновил работу по обслуживанию вылетающих рейсов", – говорится в сообщении.

В настоящее время рейсы на вылет из Израиля выполняют компании "Эль-Аль", Israir и Arkia. При этом действует ряд ограничений. Авиавласти заявили, что квота пассажиров на один рейс выросла с 70 до 100.

Как добавил Минтранс Израиля, граждане, вылетающие из страны, должны подписать специальную форму, в которой они обязуются не возвращаться в течение как минимум 30 дней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию, а также военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

После этого Израиль, Иран и другие государства Ближнего Востока ввели ограничения на использование воздушного пространства.

