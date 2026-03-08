График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 12:01

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после исчезновения троих детей в Звенигороде

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения троих детей около реки в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.

По данным ведомства, 7 марта 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточный. Последний раз их видели около Москвы-реки. В рамках осмотра берега были найдены головной убор, который может принадлежать одному из пропавших подростков.

На месте задействованы водолазы, следователи и поисковые отряды.

Как уточнили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт", недалеко от места пропажи развернут оперативный штаб.

"Рядом протекает река – дети часто гуляли неподалеку. Добровольцы отрабатывают задачи в природной и городской среде: обследуют береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей. На данный момент в поиске приняли участие 285 человек.", – говорится в сообщении.

Согласно информации ТАСС, пропавшие дети утонули в реке.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение. По данным регионального МВД, плачущая девочка позвонила в полицию, заявив, что ее якобы похитил таксист, когда она возвращалась с тренировки поздним вечером. Свое примерное местоположение она назвать не смогла.

Читайте также


происшествия

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика