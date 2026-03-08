Уголовное дело возбуждено после исчезновения троих детей в Звенигороде

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения троих детей около реки в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК РФ.

По данным ведомства, 7 марта 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в микрорайоне Восточный. Последний раз их видели около Москвы-реки. В рамках осмотра берега были найдены головной убор, который может принадлежать одному из пропавших подростков.

На месте задействованы водолазы, следователи и поисковые отряды.

Как уточнили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт", недалеко от места пропажи развернут оперативный штаб.

"Рядом протекает река – дети часто гуляли неподалеку. Добровольцы отрабатывают задачи в природной и городской среде: обследуют береговую линию, патрулируют улицы, расклеивают ориентировки и опрашивают возможных свидетелей. На данный момент в поиске приняли участие 285 человек.", – говорится в сообщении.

Согласно информации ТАСС, пропавшие дети утонули в реке.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница выдумала собственное похищение. По данным регионального МВД, плачущая девочка позвонила в полицию, заявив, что ее якобы похитил таксист, когда она возвращалась с тренировки поздним вечером. Свое примерное местоположение она назвать не смогла.

