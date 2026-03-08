График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 09:42

Общество

Животные из столичных приютов появились на праздничных открытках к 8 Марта

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

К 8 Марта в Москве обновили чат-бота "Любовь с лапками", который создает персонализированные открытки с животными из городских приютов, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, передает портал мэра и правительства столицы.

Пользователь вводит имя адресата – мамы, подруги, сестры, коллеги или возлюбленной, – а бот автоматически подбирает фото кота или собаки из приюта и создает карточку. Отправить ее можно прямо из мессенджера: для этого добавили специальную кнопку.

В праздничной подборке участвуют несколько животных, среди которых собака Скалли из приюта в ТиНАО, пес Марс из приюта "Печатники", кошка Моня из приюта "Зоорассвет", кот Твист из "Зеленограда" и собака Тотоша из приюта "Искра". Все карточки уникальны: бот не повторяет ни животных, ни тексты несколько раз подряд.

Под открыткой есть кнопка "Познакомиться с питомцем", которая ведет в каталог сервиса "Моспитомец". Там можно узнать характер животного и оставить заявку на знакомство. В каталоге – более тысячи анкет из 13 столичных приютов.

Особая функция – "Питомец дня". Каждый день бот выбирает одного зверя, который будет появляться на открытках чаще. Это помогает равномерно привлекать внимание к разным животным и повышает их шансы найти дом.

Ранее заслуженный артист России Дмитрий Куклачев сделал личное пожертвование в поддержку бездомных животных через сервис "Моспитомец". Все средства были равномерно распределены между 13 благотворительными инициативами в категории "Животные".

обществоживотныегород

