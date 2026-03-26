Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 26 марта

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 26 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 2 градусов, по области – до минус 4 градусов.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Наледь может образовываться на дорогах преимущественно в ночные и утренние часы. Предостережение будет актуальным до 09:00 субботы, 28 марта.

В последние дни месяца, 30 и 31 марта, в столице может выпасть около четверти месячной нормы осадков. По словам синоптиков, на смену солнечному антициклону придет барическая ложбина, объединяющая северную и южную циклоничность.

Между тем специалисты комплекса городского хозяйства перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы в связи с установлением в Москве теплой погоды. Теперь машины оснащены поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города.