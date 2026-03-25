Новости

Новости

25 марта, 09:46

Город

Коммунальная техника в Москве переведена на летний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы в связи с установлением в Москве теплой погоды, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Теперь машины оснащены поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города. Как напомнил вице-мэр, большинство коммунальной техники может работать круглый год благодаря сменным навесным устройствам, которые меняются в зависимости от сезона.

"Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование – щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы", – уточнил Бирюков, добавив, что не использовавшиеся зимой машины расконсервировали и подготовили к работе.

Помимо этого, на склады временного хранения были вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые ранее были задействованы на опасных участках дорог, а также возле социальных и торговых объектов.

На летний режим работы перешло и уличное освещение, и архитектурно-художественная подсветка мегаполиса. Данное решение было принято в связи с увеличением светового дня.

В частности, сейчас в 23:00 специалисты прекращают подсвечивать жилые дома, а в полночь – административные объекты. В свою очередь, в 01:00 отключается подсветка вестибюлей станций метро, а в 03:00 – мостов в центре города.

