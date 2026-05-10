News Channel 5: крупный пожар вспыхнул на предприятии по переработке пластика в США

Крупное возгорание выявлено на заводе Sigma Renew 360 по переработке пластика в американском городе Генри. Об этом сообщает телеканал News Channel 5.

В связи с этим на место происшествия приехали примерно 100 единиц пожарной техники. Им удалось своевременно локализовать пожар. В полном тушении пламени принимает участие вертолет.

Телеканал уточняет, что 8 сотрудников завода были эвакуированы, никто из них не пострадал. Спустя время офис шерифа округа Генри попросил местных граждан по возможности оставаться дома, в том числе тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Полиция округа рассказала, что сотрудники завода сжигали поддоны на улице. В ведомстве уточнили, что это является распространенной практикой, но в данной ситуации из-за ветра пламя перекинулось на предприятие.

Ранее в американском штате Луизиана произошли взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining, который принадлежит компании PBF Energy. Представители НПЗ заявили, что взрыв прогремел возле одного из рабочих блоков.

Свидетели происшествия разместили в соцсетях кадры густого черного дыма и огня, их было видно за несколько километров от завода. Спустя время пожар удалось потушить. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Причины взрыва выясняются.

