Семь пожарных пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке

Фото: x.com/FDNY

Семь огнеборцев пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание New York Post, которой поступила информация от городской пожарной службы.

Сведения о возгорании возле здания между Интервейл-авеню и Келли-стрит в городе Лонгвуд поступили огнеборцам вечером в среду, 5 ноября. Когда пожарные приехали на место происшествия, автомобиль внезапно взорвался, из-за чего произошел выброс мощного потока пламени и клубов дыма, которые понимались над улицей.

Пожар удалось потушить спустя некоторое время. В результате, как сообщили местные власти, трое огнеборцев были доставлены в больницу Джакоби с серьезными ожогами рук и лица, а еще четверо получили легкие ранения. При этом среди горожан никто не пострадал.

Начальник пожарного департамента Джона Эспозито уточнил, что состояние пострадавших не угрожает их жизни. По его словам, все огнеборцы находятся в сознании и разговаривают с медиками.

На месте происшествия продолжают работать специалисты по химической безопасности, бюро пожарных расследований и отдел пожарной профилактики. Причины взрыва выясняются.

