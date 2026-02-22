График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 23:33

Спорт

Спортсмены из РФ приняли участие в параде атлетов на церемонии закрытия ОИ

Фото: ТАСС/АР/Ashley Landis

Российские спортсмены в нейтральном статусе приняли участие в параде атлетов на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, передает ТАСС.

Церемония закрытия Олимпиады проходит в Вероне. Россияне после прохода знаменосцев вышли на арену без таблички и нейтрального флага.

Россию на Играх представляли 13 спортсменов под нейтральным флагом. Единственной медалью для страны стало "серебро", завоеванное ски-альпинистом Никитой Филипповым.

Также сообщалось, что российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх. В Италии из россиян выступили представители одиночного катания Аделия Петросян и Петр Гуменник.

При этом СМИ писали, что российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. По данным журналистов, Россия будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете.

Читайте также


спорт

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика