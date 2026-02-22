Спортсмены из РФ приняли участие в параде атлетов на церемонии закрытия ОИ

Фото: ТАСС/АР/Ashley Landis

Российские спортсмены в нейтральном статусе приняли участие в параде атлетов на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, передает ТАСС.

Церемония закрытия Олимпиады проходит в Вероне. Россияне после прохода знаменосцев вышли на арену без таблички и нейтрального флага.

Россию на Играх представляли 13 спортсменов под нейтральным флагом. Единственной медалью для страны стало "серебро", завоеванное ски-альпинистом Никитой Филипповым.

Также сообщалось, что российские фигуристы впервые с 1960 года не завоевали ни одной медали на Олимпийских играх. В Италии из россиян выступили представители одиночного катания Аделия Петросян и Петр Гуменник.

При этом СМИ писали, что российские спортсмены смогут выступить под национальным флагом на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. По данным журналистов, Россия будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете.