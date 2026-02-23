Мошенники стали обманывать россиян с помощью писем со скрытой подпиской

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники начали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы Мошеловка Народного фронта.

Потенциальная жертва получает сообщение с текстом вроде: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь, чтобы не списывали деньги". В сообщении также содержится ссылка, ведущая на поддельный сайт, который до мельчайших деталей копирует интерфейс банка или платежной системы. Для "отмены" пользователя просят авторизоваться или ввести данные карты, что позволяет злоумышленникам получить доступ к счетам.

При этом основной целью такой схемы являются активные пользователи онлайн-шопинга.

Специалисты напоминают, что управлять подписками можно только через личные кабинеты на официальных сайтах сервисов или в настройках магазинов приложений.

Ранее в МВД РФ предупредили, что мошенники стали применять новый способ обмана с QR-кодами пользователей интернет-магазинов, направленный на продавцов. Они выдают себя за покупателей и просят продавца перейти по фишинговой ссылке через QR-код, который ведет на специально созданную страницу-ловушку.