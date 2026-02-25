В Белоруссии выставили на продажу деревню Веселуха за 10,5 тысячи долларов

Фото: depositphotos/ligora

Владелец агроусадьбы продает деревню Веселуха на северо-западе Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные порталов по продаже недвижимости.

"В продаже целая деревня на 3 двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность. 30 тысяч белорусских рублей, или примерно 10 524 доллара", – говорится в объявлении.

Деревня находится в 5 километрах от города Поставы и в 20 километрах от границы с Литвой. На данный момент в населенном пункте всего 3 неиспользуемых строения. На территории обустроен колодец и подведено электричество.

По данным местных СМИ, дома и участок в Веселухе были куплены у частных лиц для создания агроусадьбы. Однако, не справившись с реализацией проекта, новый собственник решил продать недвижимость.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии допускают возможность ретроспективного пересмотра сделок с недвижимостью граждан стран, которые не входят в Евросоюз и Европейскую экономическую зону.

В зоне риска окажутся в том числе сделки россиян, которые были совершены в последние 20 лет. Правительство Финляндии считает такое решение целесообразным с точки зрения национальной безопасности.