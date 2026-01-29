Форма поиска по сайту

29 января, 17:07

Политика

В Эстонии предложили запретить россиянам без долгосрочного ВНЖ покупать недвижимость

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

МВД Эстонии предложило запретить россиянам и белорусам без долгосрочного вида на жительство (ВНЖ) приобретать квартиры в стране. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Таро.

"Мы в значительной степени ограничили въезд и пребывание в Эстонии таких граждан, и логично, что у них не должно быть и права на покупку недвижимости", – цитирует его издание ERR.

Он пояснил, что купленные квартиры граждане России и Белоруссии могут использовать для "разведывательной и диверсионной деятельности". Таро подчеркнул, что в связи с этим ведомство займется подготовкой необходимых поправок в законодательство. Ограничения затронут и юридических лиц, фактическими бенефициарами которых являются граждане этой категории.

При этом он отметил, что россияне и белорусы с долгосрочным видом на жительство в Эстонии смогут, как и раньше, приобретать, продавать, наследовать и дарить недвижимость. Таро добавил, что биографию этих людей тщательно проверяли перед выдачей долгосрочного ВНЖ.

Ранее сообщалось, что Эстония начала строить 5 бункеров на границе с Россией. Как писали СМИ, позже возведут еще 23 сооружения. Ожидается, что они войдут в "Балтийскую линию обороны". Всего до конца 2027 года эстонские власти планируют установить до 600 бункеров.

