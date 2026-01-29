Нейропсихолог Елена Гроза: тренд на "аналоговую" жизнь поможет снять депрессивные симптомы

В начале 2026-го в Сети начал набирать популярность тренд на "аналоговый" образ жизни. Его цель – сократить экранное время и внедрить больше офлайн-ритуалов. С чем связано появление такой тенденции, разбиралась Москва 24.

Усталость от "всегда онлайн"

Публикации под хештегом #analogue все чаще стали появляться в Сети. Западные пользователи делятся роликами, показывая офлайн-рутину: ведут дневники, слушают музыку с помощью плееров, пишут письма и читают бумажные книги. Авторы видео жалуются на усталость от алгоритмов, ИИ-контента и на необходимость всегда быть онлайн. В СМИ такое явление назвали трендом на "аналоговый" образ жизни. По данным издания Dazed, это направление может стать символом 2026 года.

Говоря о том, почему некоторые стали чаще отказываться от онлайн-формата, нейропсихолог Елена Гроза в разговоре с Москвой 24 отметила: таким образом пользователи хотят избежать тревожности, перегрузки и достичь большего контроля над жизнью.





Елена Гроза нейропсихолог Люди устают не от технологии как таковой, а от режима постоянных входящих сообщений, переключений и ощущения, что соцсети всегда рядом. Это прямой путь к технострессу и выгоранию.

По словам эксперта, "аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора, воспринимается как более телесный и медленный, в таком случае проще удерживать фокус.

"Многим важен не только результат, а ритуал: пишу рукой, снимаю на пленку, собираю альбом. Это дает эмоцию, смысл, творчество – то, что цифровая скорость часто "съедает", – подчеркнула Елена Гроза.

Другая причина, по которой некоторые предпочитают жить офлайн, это приватность, недоверие к платформам и ощущение наблюдения за собой, отметила эксперт.





Елена Гроза нейропсихолог Кроме этого, часть аналогового тренда – это "социальный голод", попытка вернуть реальные связи: встречи, хобби-клубы, совместные занятия, где при общении видишь эмоцию другого, а не эмодзи.

Эксперт напомнила, что до появления тренда на "аналоговую" жизнь популярной была другая тенденция – цифровая детоксикация. Несмотря на внешнюю схожесть, между ними существует важное различие. Детокс предполагает временный отказ от гаджетов, в то время как "аналоговый" тренд по своей сути должен стать нормой жизни. Можно сказать, что это твердое решение жить строго офлайн.

Искусственно созданный феномен

При этом польза отказа от цифровой реальности действительно есть. В частности фиксируется снижение депрессивных симптомов. Наиболее заметны улучшения обычно у тех, кто перегружен, тревожен, плохо спит или имеет признаки компульсивного использования гаджетов, отметила Елена Гроза.

"Человек перестает переживать, что может что-то пропустить, уменьшаются раздражительность и приступы гнева. Вследствие этого улучшается сон и общее самочувствие", – отметила эксперт.

При этом, по мнению нейропсихолога, перекрывать себе доступ в интернет совсем не стоит. Оптимальная "аналоговость" заключается в разумной настройке цифровой среды под себя: чтобы технологии обслуживали жизнь, а не наоборот. В противном случае это приведет к проблемам.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 назвала другие опасности полного и резкого отказа от онлайн-присутствия – социальную изоляцию и социальную дезадаптацию.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии "Аналоговый" образ жизни – это, скорее всего, искусственно созданный феномен. При этом мы все равно постепенно движемся к тому, чтобы начать регулировать потребление информации.

Она также обратила внимание на то, что выстроенная онлайн-коммуникация, социально-важные пункты в виде покупок, доставок, связи с близкими и прочего не позволят полностью уйти от цифровой реальности. Поэтому важно дозировать онлайн-присутствие и выделять время на отдых и восстановление офлайн.

