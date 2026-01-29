Форма поиска по сайту

29 января, 13:26

Нейропсихолог Елена Гроза: тренд на "аналоговую" жизнь поможет снять депрессивные симптомы

Выход в офлайн: почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность

В начале 2026-го в Сети начал набирать популярность тренд на "аналоговый" образ жизни. Его цель – сократить экранное время и внедрить больше офлайн-ритуалов. С чем связано появление такой тенденции, разбиралась Москва 24.

Усталость от "всегда онлайн"

Фото: tiktok.com/raphaelaaristidou

Публикации под хештегом #analogue все чаще стали появляться в Сети. Западные пользователи делятся роликами, показывая офлайн-рутину: ведут дневники, слушают музыку с помощью плееров, пишут письма и читают бумажные книги. Авторы видео жалуются на усталость от алгоритмов, ИИ-контента и на необходимость всегда быть онлайн. В СМИ такое явление назвали трендом на "аналоговый" образ жизни. По данным издания Dazed, это направление может стать символом 2026 года.

Говоря о том, почему некоторые стали чаще отказываться от онлайн-формата, нейропсихолог Елена Гроза в разговоре с Москвой 24 отметила: таким образом пользователи хотят избежать тревожности, перегрузки и достичь большего контроля над жизнью.

Люди устают не от технологии как таковой, а от режима постоянных входящих сообщений, переключений и ощущения, что соцсети всегда рядом. Это прямой путь к технострессу и выгоранию.
Елена Гроза
нейропсихолог

По словам эксперта, "аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора, воспринимается как более телесный и медленный, в таком случае проще удерживать фокус.

"Многим важен не только результат, а ритуал: пишу рукой, снимаю на пленку, собираю альбом. Это дает эмоцию, смысл, творчество – то, что цифровая скорость часто "съедает", – подчеркнула Елена Гроза.

Другая причина, по которой некоторые предпочитают жить офлайн, это приватность, недоверие к платформам и ощущение наблюдения за собой, отметила эксперт.

Кроме этого, часть аналогового тренда – это "социальный голод", попытка вернуть реальные связи: встречи, хобби-клубы, совместные занятия, где при общении видишь эмоцию другого, а не эмодзи.
Елена Гроза
нейропсихолог

Эксперт напомнила, что до появления тренда на "аналоговую" жизнь популярной была другая тенденция – цифровая детоксикация. Несмотря на внешнюю схожесть, между ними существует важное различие. Детокс предполагает временный отказ от гаджетов, в то время как "аналоговый" тренд по своей сути должен стать нормой жизни. Можно сказать, что это твердое решение жить строго офлайн.

Искусственно созданный феномен

Фото: 123RF.com/pressmaster

При этом польза отказа от цифровой реальности действительно есть. В частности фиксируется снижение депрессивных симптомов. Наиболее заметны улучшения обычно у тех, кто перегружен, тревожен, плохо спит или имеет признаки компульсивного использования гаджетов, отметила Елена Гроза.

"Человек перестает переживать, что может что-то пропустить, уменьшаются раздражительность и приступы гнева. Вследствие этого улучшается сон и общее самочувствие", – отметила эксперт.

При этом, по мнению нейропсихолога, перекрывать себе доступ в интернет совсем не стоит. Оптимальная "аналоговость" заключается в разумной настройке цифровой среды под себя: чтобы технологии обслуживали жизнь, а не наоборот. В противном случае это приведет к проблемам.

В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в разговоре с Москвой 24 назвала другие опасности полного и резкого отказа от онлайн-присутствия – социальную изоляцию и социальную дезадаптацию.

"Аналоговый" образ жизни – это, скорее всего, искусственно созданный феномен. При этом мы все равно постепенно движемся к тому, чтобы начать регулировать потребление информации.
Софья Сулим
психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии

Она также обратила внимание на то, что выстроенная онлайн-коммуникация, социально-важные пункты в виде покупок, доставок, связи с близкими и прочего не позволят полностью уйти от цифровой реальности. Поэтому важно дозировать онлайн-присутствие и выделять время на отдых и восстановление офлайн.

