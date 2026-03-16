Фото: телеграм-канал "ЧП Сочи"

Школьный и экскурсионный автобусы столкнулись в Сочи. Об этом сообщает RT со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По данным ведомства, водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим транспортным средством. В результате аварии травмы получили водитель и экскурсовод, пассажиров в салоне автобуса не было.

Прокуратура Адлерского района Сочи проверит соблюдение федерального законодательства перевозчиком.

