Почти 2 млн россиян прошли диспансеризацию на рабочем месте в 2025 году

1,9 миллиона россиян прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочем месте в прошлом году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Она напомнила, что такая возможность в 2025-м появилась у граждан в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). К 2030 году государство планирует увеличить число прошедших такую диспансеризацию до 6 миллионов человек.

Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили включить в программу ОМС фитнес-чекап. Они отметили, что такая мера поможет гражданам подготовиться к началу тренировок в спортзале и узнать о рисках, связанных с ожирением или слабой физической активностью.

По мнению парламентариев, комплексную оценку физического состояния можно включить в ОМС как отдельную услугу или как особый модуль профилактического осмотра и диспансеризации.

