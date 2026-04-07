Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

07 апреля, 09:43

Общество

Ракова рассказала о росте доступности бесплатного ЭКО в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доступность метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) выросла в Москве более чем в два раза с 2019 года. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Сегодня москвички, столкнувшиеся с трудностями при планировании беременности, могут получить комплексную медицинскую помощь. Ее главное преимущество – персональный подход", – отметила вице-мэр.

В частности, каждую пациентку врач сопровождает на протяжении всего процесса лечения, начиная с первого визита в медучреждение и заканчивая успешным зачатием. Однако, если проблемы сохраняются, горожанкам предоставляется возможность воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, такими как ЭКО.

"Благодаря системной работе доступность процедуры по полису ОМС в Москве с 2019 года выросла более чем в два раза: с 5 до более чем 10 тысяч. В этом году ее смогут пройти еще почти 12 тысяч жительниц столицы", – подчеркнула Ракова.

Данная процедура доступна парам с бесплодием, женщинам с генетическими патологиями и тем, кто не имеет постоянного партнера. Для начала необходимо обратиться к акушеру-гинекологу в женской консультации или центре здоровья. Врач определит показания для ЭКО. После обследований и сбора документов выбирается медицинское учреждение для процедуры.

В настоящее время 25 клиник в мегаполисе предоставляют услуги по проведению ЭКО на безвозмездной основе. Полный список этих медучреждений можно найти на сайте столичного Депздрава.

Ранее сообщалось, что россиянок, которые не хотят иметь детей, рекомендуется направлять на консультацию к психологу. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом РФ. Речь идет об анкетировании, которое проводится в рамках репродуктивной диспансеризации.

Ровно 40 лет назад в центре Кулакова появился первый ребенок в результате ЭКО

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика