Ракова рассказала о росте доступности бесплатного ЭКО в Москве

Доступность метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) выросла в Москве более чем в два раза с 2019 года. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Сегодня москвички, столкнувшиеся с трудностями при планировании беременности, могут получить комплексную медицинскую помощь. Ее главное преимущество – персональный подход", – отметила вице-мэр.

В частности, каждую пациентку врач сопровождает на протяжении всего процесса лечения, начиная с первого визита в медучреждение и заканчивая успешным зачатием. Однако, если проблемы сохраняются, горожанкам предоставляется возможность воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, такими как ЭКО.

"Благодаря системной работе доступность процедуры по полису ОМС в Москве с 2019 года выросла более чем в два раза: с 5 до более чем 10 тысяч. В этом году ее смогут пройти еще почти 12 тысяч жительниц столицы", – подчеркнула Ракова.

Данная процедура доступна парам с бесплодием, женщинам с генетическими патологиями и тем, кто не имеет постоянного партнера. Для начала необходимо обратиться к акушеру-гинекологу в женской консультации или центре здоровья. Врач определит показания для ЭКО. После обследований и сбора документов выбирается медицинское учреждение для процедуры.

В настоящее время 25 клиник в мегаполисе предоставляют услуги по проведению ЭКО на безвозмездной основе. Полный список этих медучреждений можно найти на сайте столичного Депздрава.

Ранее сообщалось, что россиянок, которые не хотят иметь детей, рекомендуется направлять на консультацию к психологу. Соответствующий приказ был утвержден Минздравом РФ. Речь идет об анкетировании, которое проводится в рамках репродуктивной диспансеризации.

