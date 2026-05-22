22 мая, 18:57

Мэр Москвы

Собянин: москвичи выиграли 7 медалей на международной биологической олимпиаде

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники завоевали шесть золотых и одну серебряную медаль на Открытой международной биологической олимпиаде. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что состязания прошли с 15 по 22 мая на федеральной территории "Сириус". В их участвовали представители более 15 стран, среди них – Казахстан, Армения, Киргизия, Индонезия, Бангладеш, Венесуэла, ЮАР, Турция и Таиланд.

Российскую сборную представили шестеро 11-классников, трое из которых являются жителями Москвы. Золотые медали получили учащиеся школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Владислав Владыко, Роман Ермак и Степан Юнусов.

В рамках неофициального зачета на олимпиаде выступили еще шесть 10-классников из России. В их числе ученики школы ЦПМ Артем Липатов и Иван Гиголо (золотая и серебряная медали), Полина Перелешина из школы № 57 (золотая медаль), а также ученица школы "Летово" Ульяна Шурлакова (золотая медаль).

"Молодцы, ребята! Мы вами гордимся", – подчеркнул градоначальник.

Собянин добавил, что в этом учебному году москвичи уже стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и Международной биологической олимпиады имени Авиценны.

Ранее сообщалось, что столичные ученики получили рекордное количество наград в финале Всероссийской олимпиады школьников. После подведения итогов по 24 предметам у московской сборной оказалось 1 972 диплома: 354 – победителей и 1 618 – призеров. Это на 109 дипломов больше, чем в прошлом году.

Школьники из Москвы завоевали почти половину дипломов победителей Всероссийской олимпиады

