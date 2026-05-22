22 мая, 18:56

Мэр Москвы

Путин назвал Собянина грамотным и опытным руководителем

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Владимир Путин назвал Сергея Собянина грамотным и опытным руководителем. Таким мнением президент РФ поделился в ходе встречи с выпускниками первого потока программы "Время героев".

Один из участников встречи упомянул, что работает в столичном правительстве. На это российский лидер ответил, что тот попал в очень хороший коллектив.

"Сергей Семенович – очень грамотный руководитель, опытный и эффективный. И вокруг себя собирает таких людей", – подчеркнул Путин.

По его словам, если выпускник "Времени героев" попал в такую команду, то это уже говорит об уровне его подготовки.

В феврале состоялась рабочая встреча Путина и Собянина, в ходе которой мэр столицы доложил об основных итогах развития Москвы в 2025 году и ближайших планах по реализации нацпроектов. Как отметил политолог Алексей Чеснаков, итоги данной встречи свидетельствуют о твердой поддержке курса столичных властей.

По его словам, при Собянине Москва приобрела новый статус и новую динамику. Успехи российской столицы в экономике и городском развитии были признаны руководством страны.

