09 февраля, 13:52

Мэр Москвы

Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин рассказал Владимиру Путину о роли Москвы в достижении национальных целей, в частности, в сфере экономики.

"Мы сохранили положительную динамику по большинству отраслей экономики, социального развития, не прекратили ни одну программу, реализовали и выполнили практически все задачи, которые перед нами стояли", – заявил мэр столицы на встрече с президентом.

По словам градоначальника, валовый региональный продукт в Москве вырос на 28% с 2019 года и эта динамика должна сохраниться. Собянин выразил надежду, что в 2026 году показатель вырастет более чем на 2%.

Путин, в свою очередь, назвал динамику роста экономики Москвы отличной. Он отметил, что она повышается каждый год.

Ранее Собянин подчеркивал, что Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты. По его словам, столица не отступает от стратегических целей развития, несмотря на сложности. Мэр указывал, что развитие города продолжается, а столичные власти ставят новые амбициозные цели.

Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики

мэр Москвыэкономикагород

