Климатолог Константинов: в России стало больше торнадо из-за глобального изменения климата

Фото: РИА Новости/Рамиль Нуриев

В России стало больше торнадо. На это обратил внимание доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов, передает РИА Новости.

Климатолог отметил, что в последние годы торнадо появляются даже в прогнозах погоды, чего ранее не наблюдалось. Кроме того, они достигают высоких широт.

Константинов считает, что причина не только данного явления, но и сильных осадков, а также шквалистого ветра заключается в глобальном изменении климата. Эксперт также не исключил возможности появления в стране облачных систем, более типичных для тропических широт.

Ранее ученые предупредили о риске исчезновения снежных зим в России. По данным специалистов Гидрологического института, потепление в стране происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

При этом изменения климата уже приводят к снижению количества снега, увеличению водности рек и озер, а также росту числа погодных аномалий. Все чаще фиксируются ливни, ураганы, торнадо и лесные пожары.

