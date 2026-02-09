Форма поиска по сайту

09 февраля, 17:37

Общество
Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве в третьей декаде февраля 2026 года

Весна на пороге: к чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели

Оттепель наступит в столице к концу текущей недели, сообщили эксперты. Означает ли такая погода приход ранней весны и что будет с большим количеством выпавшего ранее снега, разбиралась Москва 24.

Февральское потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Морозы в столичном регионе задержатся до среды, 11 февраля, после чего наступит потепление, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, все синоптические процессы будут перестраиваться. С точки зрения климатической нормы, которая на момент 10 февраля составляет минус 6,2 градуса, отклонения в начале недели составят 4–6 градусов в сторону похолодания. Затем в город придет погода с циклональным характером из Атлантики на фоне очень теплой воздушной массы, что и приведет к потеплению.

"Если до среды в московском регионе еще будут наблюдаться морозы в ночные часы до минус 10–15 градусов, а днем температура окажется в пределах от минус 8 до минус 13 градусов, то уже в четверг ночные минимумы повысятся до минус 4–9. А дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам", – отметил эксперт.

В ночь на пятницу, 13 февраля, температура начнет либо удерживаться на прежних значениях, либо расти. При этом Ильин не исключил снег с дождем, а также ледяной дождь.

В пятницу днем температура повысится до 0 и небольших положительных значений. То же самое будет и в субботу, а в воскресенье снова вернутся морозы до минус 5 градусов и ниже.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

Что касается давления, оно будет медленно снижаться с четверга на пятницу. Предположительно, в последний день рабочей недели оно составит 736–738 миллиметров ртутного столба, отметил Ильин. Также эксперт добавил, что сильных порывов ветра в период смены воздушных масс не ожидается: показатель будет варьироваться в пределах от 4–9 м/с.

При этом морозы еще придут в столичный регион: ночные температуры после оттепели вернутся на уровень порядка минус 13–18 градусов. Следующее потепление придет в регион в третьей декаде февраля, отметил Ильин.

По словам синоптика, март тоже будет холодным, хоть и говорить о его температуре пока преждевременно.

Отменяем весну?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящая оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега, рассказал Москве 24 научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

По его словам, погода приведет лишь к его уплотнению: высота покрова заметно уменьшится, но масса почти не изменится. Появление каких-либо опасных явлений (например, половодий) из-за небольшого потепления в феврале тоже крайне маловероятно, отметил эксперт.

Что касается прогноза на март, делать конкретные выводы пока рано. Существующие метеорологические системы, включая Гидрометцентр, достаточно надежно предсказывают погоду только на неделю вперед, не больше. Исторически полноценное весеннее таяние снега в Москве обычно начинается не раньше середины марта.
Виктор Данилов-Данильян
научный руководитель Института водных проблем РАН

При этом высота сугробов в столице уже понемногу снижается. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, 8 февраля она составляла 48 сантиметров, сократившись за сутки на 1 сантиметр. Однако количество снега в городе может прибавиться уже 11–12 февраля.

В свою очередь, директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов ранее сообщил, что сроки наступления весны в долгосрочной перспективе сдвигаются на более ранние даты из-за глобального потепления. При этом предстоящий сезон может отличаться небольшими температурными аномалиями и с большей вероятностью окажется теплее обычного.

"Однако предсказать конкретные погодные условия или точные даты, например, схода снежного покрова, невозможно: такие детальные прогнозы за 1,5 месяца не делаются", – отметил эксперт.

Кроме того, климатолог, доктор географических наук, действительный член Русского географического общества Нина Зайцева добавила, что зимние аномалии не могут обещать засушливого лета. Для таких выводов сначала важно изучить развитие весенних процессов, подчеркнула она.

Старкина Маргарита

обществопогодаистории

