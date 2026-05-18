18 мая, 11:52

Спорт

Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года в США

Фото: Getty Images/NurPhoto/Noushad Thekkayil

Сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года в США, несмотря на войну между двумя странами. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Багаи, решение принято на основе оценок министерства спорта и молодежи, а также футбольной федерации Ирана. Он рассказал, что недавно в Турции прошла встреча между представителями федерации и высокопоставленными руководителями Международной федерации футбола (FIFA).

В результате иранская сторона получила гарантии, что FIFA обеспечит соблюдение хозяевами турнира всех необходимых регламентов, в том числе в вопросе прав спортсменов.

В начале марта сборная Ирана отказалась от участия в турнире, так как он пройдет не только на территории Канады и Мексики, но и в США, которые в конце февраля начали совместную с Израилем военную операцию против Исламской Республики.

Спустя время министр спорта Ирана Ахмад Доньямали допустил участие спортсменов в соревновании при согласии FIFA перенести матчи в другие страны. Позднее он дополнил условие обеспечением безопасности иранских игроков.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
спортполитика

