Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 15:11

Общество

Дожди могут вернуться в Москву 21 мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Осадки в Московском регионе ожидаются не раньше четверга, 21 мая, заявили ТАСС в Гидрометцентре России.

"Ближайшие двое суток осадков не прогнозируется, а в четверг, 21 мая, в дневные часы в столичном регионе на фоне переменной облачности местами не исключен кратковременный дождь и гроза", – рассказал собеседник агентства.

Небольшие осадки также прогнозируются 22 и 23 мая. Однако, уточнили синоптики, это всего лишь предварительный прогноз.

Между тем в ночь на вторник, 19 мая, в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность без дождей. Температура воздуха в столице составит 14–16 градусов, а в центре города поднимется до 19 градусов. В Московской области столбики термометров покажут 12–17 градусов.

Днем 19 мая в столичном регионе воздух может прогреться до 32 градусов. В Гидрометцентре напомнили, что жара сохранится в Москве до конца рабочей недели – температура воздуха будет достигать 30–32 градусов, что на уровне абсолютных максимумов для этих дат.

"Значения средней суточной температуры с понедельника по пятницу (с 18 по 22 мая 2026 года. – Прим. ред.) будут превышать норму на 8–9 градусов", – добавили в Гидрометцентре.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал москвичам пить теплую воду и избегать длительного нахождения на улице в период действия оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. Меры предосторожности следует соблюдать с 11:00 до 16:00, а лучше – до 18:00, подчеркнул он.

Метеорологическое лето наступило в Москве на 10 дней раньше срока

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика