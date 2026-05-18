Два астероида размером с Челябинский метеорит пройдут рядом с Землей 18 и 19 мая

Два крупных астероида, сравнимых по размеру с Челябинским метеоритом, приблизятся к Земле 18 и 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ученые заверили, что угрозы для планеты объекты не представляют. Речь идет об астероидах 2026 JH2 и 2026 KB, которые были открыты за несколько дней до их сближения с Землей. Первый обнаружили 10 мая, а второй – 13-го числа.

Как отметили исследователи, такие поздние открытия показывают, насколько неожиданно в околоземном пространстве могут появляться крупные небесные тела.

Предполагается, что оба астероида имеют диаметр около 20 метров, что делает их сопоставимыми по размерам с челябинским метеоритом, упавшим на Землю 15 февраля 2013 года. Последний считается крупнейшим небесным телом, достигшим планеты в XXI веке.

Согласно прогнозам, астероид 2026 KB пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 230 тысяч километров. Максимальное сближение ожидается 18 мая в 18:15 по московскому времени. Второй объект, 2026 JH2, оказавшийся несколько крупнее, пройдет около планеты 19 мая в 01:00 на расстоянии около 91 тысячи километров.

В лаборатории подчеркнули, что, хотя это не рекордное сближение, оно может стать максимальным для объекта такого размера в текущем году.

Астероид 2026 JH2, который пройдет ближе к планете, теоретически можно будет наблюдать через полупрофессиональное оборудование, поскольку его звездная величина оценивается примерно как плюс 12. Однако из-за высокой скорости движения увидеть объект будет сложно. Для наблюдения необходимо точно знать, куда и в какой момент направить оборудование.

Приближение еще одного астероида – "Апофис" – ожидается 13 апреля 2029 года. В этот день его максимальное сближение с Землей пройдет над Россией.

Его можно будет увидеть невооруженным глазом, особенно в азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой. Наилучшая видимость будет в бинокль.