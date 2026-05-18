18 мая, 15:33

Крупную партию наркотиков изъяли у пассажира на станции метро "Лубянка"

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Полицейские изъяли у мужчины крупную партию наркотиков на станции метро "Лубянка", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Правоохранители остановили 29-летнего иностранца. В пачке из-под сигарет у него нашли 12 свертков с веществом неизвестного происхождения. После проведенного исследования оказалось, что это наркотическое вещество.

Кроме того, при задержании злоумышленник успел оставить в установленном месте еще один сверток, который позже также изъяли. Общая масса запрещенного вещества превысила 17 граммов.

Выяснилось, что иностранец работал наркокурьером. Подработку он нашел через один из мессенджеров, осознавая, что занимается незаконным делом.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере". В настоящий момент мужчина задержан.

Ранее женщину в Свердловской области осудили на 14,5 года колонии общего режима за торговлю шоколадными конфетами с наркотиками. Ее признали виновной в пяти эпизодах незаконного сбыта запрещенных веществ в особо крупном размере через интернет, а также в попытке совершить аналогичное преступление.

