Электроскутеры "Велобайк" стали доступны для аренды в приложении "Метро Москвы"

Жители и гости столицы могут арендовать электроскутеры "Велобайк" в приложении "Метро Москвы", сообщила пресс-служба Дептранса.

Расположение стоянок такого транспорта доступно в личном кабинете пассажира в разделе "Сервисы". Там же пользователи могут:



посмотреть карту и найти ближайший велосипед, электроскутер или парковку;

проверить уровень заряда транспорта;

взять технику в аренду;

задать вопросы в чате поддержки.

"Чтобы воспользоваться новой функцией, обновите приложение "Метро Москвы" до последней версии", – добавили в ведомстве.

В настоящее время в парке "Велобайк" более 9 тысяч велосипедов и 4 тысяч электроскутеров. Для повышения доступности сервиса его интегрировали в приложение "Метро Москвы", что делает аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ) для горожан и туристов еще проще и удобнее, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вместе с тем на городских велопарковках можно арендовать электросамокаты "Москвич". Новая модель обладает умной электроникой. Благодаря IoT-модулю скорость СИМ автоматически снижается в медленных зонах, а также ограничивается въезд в места, где нельзя ездить на самокатах.