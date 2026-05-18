18 мая, 14:33Транспорт
Электроскутеры "Велобайк" стали доступны для аренды в приложении "Метро Москвы"
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Жители и гости столицы могут арендовать электроскутеры "Велобайк" в приложении "Метро Москвы", сообщила пресс-служба Дептранса.
Расположение стоянок такого транспорта доступно в личном кабинете пассажира в разделе "Сервисы". Там же пользователи могут:
- посмотреть карту и найти ближайший велосипед, электроскутер или парковку;
- проверить уровень заряда транспорта;
- взять технику в аренду;
- задать вопросы в чате поддержки.
"Чтобы воспользоваться новой функцией, обновите приложение "Метро Москвы" до последней версии", – добавили в ведомстве.
В настоящее время в парке "Велобайк" более 9 тысяч велосипедов и 4 тысяч электроскутеров. Для повышения доступности сервиса его интегрировали в приложение "Метро Москвы", что делает аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ) для горожан и туристов еще проще и удобнее, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Вместе с тем на городских велопарковках можно арендовать электросамокаты "Москвич". Новая модель обладает умной электроникой. Благодаря IoT-модулю скорость СИМ автоматически снижается в медленных зонах, а также ограничивается въезд в места, где нельзя ездить на самокатах.
