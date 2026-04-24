Москвичи стали чаще пересаживаться на велосипеды в 2026 году

Сезонный всплеск интереса к велосипедам зафиксирован среди москвичей. Трафик на велофорумы и сайты специализированных магазинов увеличился на 18% относительно прошлого года. Такие выводы сделали аналитики "МегаФона" на основе обезличенных данных и сервиса аналитики маркетплейсов.

Чаще всего жители столицы выбирают детские, горные и трюковые велосипеды. С января по март их продажи выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что всплеск интереса к экипировке и аксессуарам для велоспорта традиционно приходится на весну: это 38% всего годового трафика и продаж. При этом пик активности наступает в июне, а во второй половине лета и до конца года интерес постепенно снижается.

Кроме того, аналитики отмечают рост интереса к столичной велоинфраструктуре: москвичи на 10% чаще посещали велотрассу на Крылатских холмах по сравнению с прошлым годом. Помимо местных жителей, трассу посещают гости из Санкт-Петербурга, Твери, Ульяновска, Читы и Екатеринбурга.

Ранее в столице открылась регистрация на Весенний велофестиваль, который состоится 24 мая. Маршрут протянется от проспекта Академика Сахарова и пройдет по Садовому кольцу. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в этом году в Москве пройдет 6 фестивалей для велосипедистов.