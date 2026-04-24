Испанские слизни активизируются в столичном регионе с наступлением тепла

С наступлением тепла в Московском регионе снова фиксируется рост активности испанских слизней, сообщил Агентству "Москва" доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

По его словам, несмотря на достаточно холодную зиму, часть популяции могла сохраниться. Пинаев отметил, что нынешнее похолодание может сократить их численность, однако полностью говорить об исчезновении вида пока рано – с приходом устойчивого тепла их появление почти наверняка возобновится.

Эксперт уточнил, что для человека эти слизни не представляют прямой опасности: они не кусаются и не являются ядовитыми. При этом после контакта с ними рекомендуется обязательно мыть руки из-за возможного риска заражения гельминтами, а дачникам советуют собирать их только в перчатках.

В то же время для экосистемы испанские слизни считаются инвазивным видом, который способен вытеснять коренные виды. Как пояснил Пинаев, они отличаются высокой прожорливостью и репродуктивностью, из-за чего нарушают баланс в пищевых цепочках.

