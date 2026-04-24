Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 18:23

Экономика

УАЗ подал заявки на регистрацию товарного знака "УАЗ Буханка"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

УАЗ подал заявки на регистрацию в РФ товарного знака "УАЗ Буханка" и его аналога на латинице "UAZ Bukhanka", сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Соответствующие заявки были поданы в апреле текущего года. Товарные знаки подаются по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, что позволяет УАЗу выпускать под ним автобусы, грузовые автомобили, колеса, капоты, фургоны, трансмиссии, зеркала заднего вида.

До этого стало известно о планах Volga запустить продажи нового седана бизнес-класса модели C50. Ожидается, что это произойдет летом 2026 года. Более подробная информация о комплектациях и ценах на авто будет опубликована ближе к старту продаж.

Кроме того, автоконцерн "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии машин уже поступают в дилерские центры. Рекомендованные розничные цены начинаются от 2 352 000 рублей за версию в кузове седан.

