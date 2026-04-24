Аскольд Запашный назвал Алексея Пиманова человеком с большой буквы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский артист цирка Аскольд Запашный в эфире радио КП назвал умершего телеведущего Алексея Пиманова человеком с большой буквы.

"Мне кажется, если выделять какие-то особенные качества, то Алексея всегда можно было назвать настоящим мужчиной, который всегда держал слово. Человек, который, если что-то сказал, обязательно делал это всегда на самом высоком уровне. Очень ответственно, очень скрупулезно и, самое главное, качественно", – сказал артист.

Он отметил, что Пиманов был настоящим патриотом. По его словам, жизнь, работа и служение родной стране были для журналиста не просто каким-то долгом, а искренней любовью ко всему русскому.

Пиманов скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал острый инфаркт. Похоронят телеведущего 27 апреля на Троекуровском кладбище в Москве.

Соболезнования семье Пиманова выразили Владимир Путин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал уход журналиста из жизни тяжелой утратой не только для сферы, где он работал, но и для общества в целом.