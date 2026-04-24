Аскольд Запашный назвал Алексея Пиманова человеком с большой буквы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский артист цирка Аскольд Запашный в эфире радио КП назвал умершего телеведущего Алексея Пиманова человеком с большой буквы.

"Мне кажется, если выделять какие-то особенные качества, то Алексея всегда можно было назвать настоящим мужчиной, который всегда держал слово. Человек, который, если что-то сказал, обязательно делал это всегда на самом высоком уровне. Очень ответственно, очень скрупулезно и, самое главное, качественно", – сказал артист.

Он отметил, что Пиманов был настоящим патриотом. По его словам, жизнь, работа и служение родной стране были для журналиста не просто каким-то долгом, а искренней любовью ко всему русскому.

Пиманов скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал острый инфаркт. Похоронят телеведущего 27 апреля на Троекуровском кладбище в Москве.

Соболезнования семье Пиманова выразили Владимир Путин, помощник президента РФ Владимир Мединский, глава Минобороны Андрей Белоусов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал уход журналиста из жизни тяжелой утратой не только для сферы, где он работал, но и для общества в целом.

Скончался режиссер и телеведущий Алексей Пиманов

Читайте также


общество

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

