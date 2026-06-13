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13 июня, 22:47

Происшествия

Мэра мексиканского муниципалитета застрелили в собственном доме

Фото: 123RF.com/galsand2

Мэра мексиканского муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэля Анхеля Браво Мартинеса застрелили в собственном доме, сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара в Х.

Он отметил, что решительно осуждает "трусливое убийство", которое произошло в районе Миштека. По информации властей, в дом Мартинеса ворвалась группа вооруженных людей и открыла огонь. Мэр погиб на месте.

Хара добавил, что поручил кабинету безопасности штата оказать прокуратуре всю необходимую поддержку. Для розыска и задержания виновных был развернут межведомственный оперативный штаб.

Ранее при вооруженном нападении был убит мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо. Это произошло на городской площади накануне празднования Дня мертвых – Мансо выступал с речью, когда раздалось примерно 5 выстрелов. Он умер в больнице от полученных травм.

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