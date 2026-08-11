Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 04:59

Политика
Главная / Новости /

WP: Трамп тайно вылетел из Анкары на военном самолете из-за угрозы от Ирана

Трамп в июле тайно покинул Турцию на военном самолете США – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп в ходе июльского саммита НАТО в Анкаре тайно покинул Турцию на военно-транспортном самолете в связи с угрозой покушения со стороны Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post.

Утверждается, что операцию провели в срочном порядке. Белый дом при этом утверждал, что американский лидер следует на борту своего президентского авиалайнера. О тайной переброске не знали журналисты и часть сотрудников администрации – они считали, что летят вместе с Трампом на том же самолете.

В Анкаре Трамп сначала поднялся на борт своего старого президентского борта, этот момент видели и сняли на видео репортеры. Однако через несколько минут его незаметно пересадили в самолет ВВС США меньшего размера – военно-транспортный C-32A. Перевозку осуществили в небольшой грузовой машине, которую обычно используют для погрузки продуктов перед вылетом.

Источник WP среди американских чиновников подчеркнул, что операция по введению в заблуждение потенциальных злоумышленников была проведена из-за реальной угрозы Трампу, связанной с Ираном. В материале также отмечается, что в правительстве США уже десятки лет существуют опасения относительно иранских заговоров с целью терактов против американских должностных лиц.

На пресс-конференции в Анкаре Трамп выразил опасения о возможном покушении на свою жизнь, назвав себя главной целью для Исламской Республики. Он также предрек новому руководству Ирана повторение судьбы своих предшественников и исчезновение.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в феврале. Тогда Штаты и Израиль ударили по Ирану, после чего он атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь атаковали Исламскую Республику, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.

Новости мира: глава Минфина США заявил о возможности скорого соглашения с Ираном

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика