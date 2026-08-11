WP: Трамп тайно вылетел из Анкары на военном самолете из-за угрозы от Ирана

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп в ходе июльского саммита НАТО в Анкаре тайно покинул Турцию на военно-транспортном самолете в связи с угрозой покушения со стороны Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post.

Утверждается, что операцию провели в срочном порядке. Белый дом при этом утверждал, что американский лидер следует на борту своего президентского авиалайнера. О тайной переброске не знали журналисты и часть сотрудников администрации – они считали, что летят вместе с Трампом на том же самолете.

В Анкаре Трамп сначала поднялся на борт своего старого президентского борта, этот момент видели и сняли на видео репортеры. Однако через несколько минут его незаметно пересадили в самолет ВВС США меньшего размера – военно-транспортный C-32A. Перевозку осуществили в небольшой грузовой машине, которую обычно используют для погрузки продуктов перед вылетом.

Источник WP среди американских чиновников подчеркнул, что операция по введению в заблуждение потенциальных злоумышленников была проведена из-за реальной угрозы Трампу, связанной с Ираном. В материале также отмечается, что в правительстве США уже десятки лет существуют опасения относительно иранских заговоров с целью терактов против американских должностных лиц.

На пресс-конференции в Анкаре Трамп выразил опасения о возможном покушении на свою жизнь, назвав себя главной целью для Исламской Республики. Он также предрек новому руководству Ирана повторение судьбы своих предшественников и исчезновение.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в феврале. Тогда Штаты и Израиль ударили по Ирану, после чего он атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь атаковали Исламскую Республику, что стало ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.