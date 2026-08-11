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11 августа, 04:23

Политика

Россия выдала 570 свидетельств по переселению из Германии в 2026 году

Фото: depositphotos/mikdam

За первое полугодие 2026 года российские дипломатические представительства в ФРГ выдали 570 свидетельств по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Берлине.

В дипмиссии отметили, что программа остается наиболее удобным вариантом возвращения на родину для проживающих за рубежом россиян, в том числе выходцев из Советского Союза. Она предусматривает упрощенную процедуру получения вида на жительство и российского гражданства.

Как уточнили в посольстве, интерес к программе продолжает расти. В 2024 году в Берлине было выдано 164 свидетельства (всего переехали 378 человек с учетом членов семей), в 2025 году – 251 свидетельство (482 человека), а с января по июль 2026 года – уже 226 (424 человека).

Высокий спрос фиксируют и в генеральном консульстве России в Бонне. В 2025 году там выдали 631 свидетельство (1 517 человек), за первое полугодие 2026 года – 344 свидетельства (823 человека). Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было выдано 308 свидетельств (729 человек).

Кроме того, более 200 граждан Германии за полтора года получили визы для разделяющих традиционные ценности, чтобы переехать в Россию. В 2025 году в Берлине выдали 80 таких виз, в текущем году – 24. В генконсульстве в Бонне – 82 и 22 соответственно.

В качестве причин переезда большинство ходатайствующих указывают желание жить и работать в России, получение гражданства, несогласие с политическим и экономическим курсом властей ФРГ, а также неприятие навязываемой неолиберальной пропаганды в отношении России. В посольстве подчеркнули, что Россия воспринимается в Европе как защитник традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее стало известно, что порядка 50 граждан Австрии воспользовались возможностью переехать в Россию после указа Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные ценности.

Москва фиксирует стабильный интерес со стороны жителей Австрии к переезду в Россию. При этом наибольшее количество обращений поступало непосредственно после вступления указа в силу.

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