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11 августа, 09:11

Туризм

Россия впервые за два года вышла в топ-3 туристических направлений

Фото: depositphotos/Phantom1311

По итогам первого полугодия Россия впервые за два года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав ОАЭ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров.

Количество поездок внутри РФ выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля России в общем объеме бронирований увеличилась с 9 до 10%, тогда как ОАЭ потеряли почти половину туристов – их доля сократилась с 11 до 4%.

Внутренние поездки незначительно подешевели: средняя стоимость опустилась с 60,8 до 59,6 тысячи рублей. В то же время туры в ОАЭ потеряли в цене 8%, снизившись с 188,5 до 174 тысяч рублей.

В рейтинге популярности стран лидерство сохраняет Турция с долей 31% (годом ранее – 35%). Египет поднялся на вторую строчку, увеличив долю с 24 до 29%. На третьей позиции находится Россия, а четвертое место у Таиланда, чья доля сократилась с 10 до 9%. Пятерку замыкает Вьетнам, показавший падение с 17 до 7%.

ОАЭ занимают шестую строчку. Седьмое место у Китая, который продемонстрировал самое резкое падение – с 18 до 3%. Далее следуют Абхазия (2%), Мальдивы (1,5 против 7% год назад) и Шри-Ланка (0,6 против 1,5%).

Эксперты сервиса объясняют рост внутреннего туризма сменой потребительских привычек: отдых в родной стране воспринимается как более доступный, стабильный и предсказуемый по цене вариант.

Среди внутренних направлений лидерами стали курорты Краснодарского края. На Хосту пришлось 17,4% всех бронирований по РФ, Сочи – 15,7%, Адлер – 11,4%, Сириус – 11,3%. В десятку также вошли Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга, Лоо, Ессентуки, Эсто-Садок и Калининград.

Ранее стало известно о планах Минтранса России увеличить число авиарейсов с Китаем. По данным ведомства, за пять месяцев 2026 года пассажиропоток на этом направлении вырос более чем на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 900 тысяч человек.

По данным Минэкономразвития, взаимный турпоток между РФ и КНР, согласно прогнозам, составит 4–4,5 миллиона поездок в 2026 году. Это на 60% больше, чем в 2025 году. При этом летом туристический поток из Китая может вырасти на 40–45% в годовом сопоставлении.

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