Московские школьники завоевали награды на чемпионате по роботехнике в Пекине

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 20 учащихся столичных школ в составе 15 команд завоевали награды на международном чемпионате по робототехнике RobotChallenge 2026 в Пекине. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, награды получили все 15 команд. Сборная вернулась домой с серебряными медалями и 19 дипломами призеров, 7 из которых – первой степени. Соревнования включали следующие дисциплины: следование по линии, робобоулинг, неизвестную миссию, микросумо и свободную категорию. В последней они продемонстрировали робота для тренировок по настольному теннису.

Участники разрабатывали и программировали роботов для решения инженерных задач. Например, в робобоулинге машине было необходимо добраться до линии и сбить кегли шаром, а в микросумо роботы боролись друг с другом.

RobotChallenge впервые провели в 2004 году. С тех пор он стал одним из самых знаковых международных чемпионатов по робототехнике. Каждый год на него приезжают представители 88 стран, включая США, Великобританию и Японию.

Ракова добавила, что также на Всероссийской олимпиаде по робототехнике в 2026 году ребята из Москвы завоевали целых 77 дипломов. По ее словам, добиться такого результата они смогли за счет комплексной системы подготовки инженерных кадров. Школьники обучаются в ИТ-классах, посещают кружки робототехники и участвуют в проекте "Занимательная математика юного москвича".

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных школьников, которые завоевали золотую, две серебряные медали и специальный приз на Международной выставке юных изобретателей в Пекине. Всего из России там присутствовали 12 человек, трое из которых – москвичи.

