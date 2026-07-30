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30 июля, 09:13

Мэр Москвы

Собянин поздравил победителей Международной выставки юных изобретателей в Пекине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воспитанники Московского дворца пионеров получили золотую, две серебряные медали и специальный приз на Международной выставке юных изобретателей в Пекине. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Россию на конкурсе представляли 12 человек, трое из них – жители столицы. Москвичи занимались под руководством педагога лаборатории робототехники Московского дворца пионеров Алексея Громакова. Они представили проекты в области экологии, физики и подводной робототехники.

Ученица 11-го класса школы № 1557 Софья Близнецова разработала кормушку для медвежат, которая помогает выхаживать их без тесного контакта с человеком в дикой природе. Устройство частично заменяет медведицу: кормит молоком, поддерживает комфортную температуру, воспроизводит естественные медвежьи звуки и следит за состоянием животного.

В свою очередь, Варвара Громакова из 11-го класса школы № 1557 создала модель синхротрона – установки для получения мощного рентгеновского излучения. В отличие от настоящего синхротрона, где ускоряются электроны, в ее модели движутся заряженные атомы ртути. Устройство позволяет школьникам наглядно изучать работу ускорителей частиц и процесс возникновения рентгеновского излучения.

Алексей Огарков, ученик 8-го класса школы № 1547, разработал систему подводной навигации для автономных аппаратов, которая работает без GPS и других внешних сигналов. Она рассчитывает расстояние по времени задержки гидроакустического сигнала и в реальном времени корректирует курс аппарата. При этом такая система дешевле аналогов.

"Поздравляю ребят с наградами! Желаю новых интересных изобретений и запуска разработок в производство", – написал мэр.

Воспитанники центра научно-технического образования Московского дворца пионеров участвуют в Международной выставке-конкурсе юных изобретателей с 2017 года. За это время они завоевали 2 золотые, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей и 4 специальных приза. Сейчас в лаборатории робототехники дворца занимаются более тысячи ребят по 20 программам.

Ранее Собянин также поздравил московских школьников, завоевавших медали на Международной олимпиаде по математике в Китае. Россию на соревнованиях представили 6 человек, включая двоих москвичей. В частности, выпускник столичной школы № 57 Дмитрий Гришко и выпускник Лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова Андрей Шишко получили золото.

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