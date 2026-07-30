Дело возбуждено на 3 подростков за попытку теракта на железной дороге в Смоленской области

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 3 несовершеннолетних жителей Смоленской области. Их подозревают в попытке совершить диверсию на железной дороге, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2025 года подростки в мессенджере Telegram вступили в переписку с неустановленными лицами. Те предложили им легкий заработок – перечисление криптовалюты на кошельки несовершеннолетних. За вознаграждение, эквивалентное 4 тысячам долларов, обвиняемые должны были повредить и поджечь оборудование тяговой подстанции электроснабжения железной дороги. Подростки согласились и получили от кураторов точные координаты объекта и подробные инструкции.

Злоумышленники, действуя группой по предварительному сговору, взяли с собой разводной гаечный ключ и четыре полимерные емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Прибыв на место преступления, они не смогли довести умысел до конца, поскольку их задержали военнослужащие, которые несли боевое дежурство и охраняли объекты ж/д транспорта.

В отношении подростков возбуждено дело по части 3 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Покушение на террористический акт". Суд по ходатайству следователя избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники СК совместно с представителями УФСБ России по Смоленской области проводят следственные действия и оперативные мероприятия, назначены судебные экспертизы.

Кроме того, в мае 2026 года в рамках расследования получены данные о причастности одного из обвиняемых к вербовке. Установлено, что фигурант, находясь на территории Смоленской области, вступил в сговор с организаторами диверсионно-террористической деятельности.

В период с декабря 2025 по январь 2026 года он через интернет с помощью мобильного телефона установил контакт с 15-летним жителем Самарской области. За обещанное вознаграждение в криптовалюте он предоставлял подростку географические координаты вышек сотовой связи и убеждал в необходимости их уничтожения, пытаясь склонить и вовлечь его в совершение преступлений. Однако житель Самарской области не поддался на провокации и не стал совершать преступление.

По факту вербовки в отношении фигуранта возбуждено отдельное уголовное дело о содействии террористической деятельности, заключающееся в склонении, вербовке и вовлечении лиц в совершение преступлений

На фоне этого СК России призвал подростков проявлять бдительность при общении с незнакомцами. В ведомстве отметили, что злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и игровые платформы, чтобы создать привлекательный образ и установить доверительный контакт с молодежью, а затем склонить их к совершению особо тяжких преступлений.

Ранее в Белгороде ФСБ предотвратила теракт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Житель региона 1963 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами и прошедший обучение в Киеве, должен был подорвать автомобиль сотрудника ВГА.

Однако его удалось задержать до совершения преступления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: "Государственная измена", "Приготовление к теракту", "Прохождение обучения в целях террористической деятельности", а также "Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств".