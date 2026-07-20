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20 июля, 10:16

Происшествия

ФСБ задержала агента Киева, готовившего подрыв автомобиля участника СВО в Ставрополье

Фото: 123RF.соm/grigorenko

Сотрудники российских спецслужб задержали украинского агента, который готовил подрыв участника СВО в Ставропольском крае. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что гражданин РФ 1977 года рождения сначала установил связь с украинскими кураторами, а затем начал разведку по месту проживания бывшего военного. Кроме того, завербованный россиянин начал создавать самодельное взрывное устройство.

В итоге противоправная деятельность была пресечена, указали в ФСБ.

Ранее силовики сорвали планы Киева устроить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону. Украинские спецслужбы пообещали злоумышленнику денежные выплаты после совершения преступления. Противник планировал использовать для атаки 13 FPV-дронов с системами искусственного интеллекта.

До этого суд приговорил жителя Подмосковья к 14 годам колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам данных о складах горюче-смазочных материалов (ГСМ) в аэропорту Шереметьево. Ему также назначены 2 года ограничения свободы и штраф в размере 200 тысяч рублей.

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