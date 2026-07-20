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20 июля, 23:56

Происшествия

Число подтопленных участков в Башкирии превысило сотню

Фото: телеграм-канал "Кирилл Первов"

Число подтопленных придомовых территорий в Аскинском районе Башкортостана достигло 102. Из зоны бедствия эвакуированы 162 человека, в том числе 34 ребенка. Об этом сообщил председатель республиканского госкомитета по ЧС Кирилл Первов в своем телеграм-канале.

По его словам, к вечеру понедельника, 20 июля, уровень воды в реке Сарс в районе затопленных населенных пунктов пошел на спад, снизившись на 5–25 сантиметров. Все эвакуированные жители предпочли переждать стихию у родственников.

При этом пункты временного размещения полностью готовы к приему людей, если им потребуется помощь.

Спасатели продолжают работать на месте: они раздают гуманитарную помощь, следят за гидрологической обстановкой и ведут непрерывный мониторинг. В Аскинском районе действует режим ЧС.

Ранее в Оренбургской области из-за обильных дождей и подъема уровня рек были подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти муниципальных образований. Оттуда эвакуировали 93 человека, в том числе 12 детей.

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