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23 июня, 10:35

Происшествия

В Оренбургской области из-за паводка подтопило 188 домов

Фото: MAX/"МЧС Оренбургской области"

В Оренбургской области из-за обильных дождей и подъема уровня рек подтоплены 188 жилых домов и 361 приусадебный участок. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, подтопления зафиксированы на территории пяти муниципальных образований. Оттуда эвакуировали 93 человека, в том числе 12 детей. Они размещены у родственников и в пунктах временного пребывания.

За последние сутки вода ушла из 14 жилых домов в трех населенных пунктах. При этом наиболее сложная ситуация сохраняется в Бугуруслане, где подтопленными остаются 144 жилых дома и 281 приусадебный участок.

К ликвидации последствий паводка привлечены 66 человек и 33 единицы техники, включая 22 сотрудников МЧС России и 7 единиц спецтехники.

Ранее в Москве перекрывали движение на 16-й Парковой улице от Щелковского шоссе до Проектируемого проезда № 5483 из-за сильного ливня, обрушившегося на столицу 22 июня. Также временно ограничивали проезд по Байкальской улице в районе Новосибирской в обоих направлениях, но там перекрытия уже сняты.

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